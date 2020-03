Jovic foge da quarentena e ruma a Belgrado para festejar aniversário da namorada

Luka Jovic não cumpriu as ordens do Real Madrid para permanecer em quarentena (medida imposta a todo o clube), viajando para Belgrado para festejar o aniversário da namorada. O comportamento do avançado está a ser duramente criticado.





"Em vez de se recolher, divertiu-se por toda a cidade de Belgrado", escreve o Bild, acrescentando que estão a rastrear todos os movimentos no jogador na cidade. "O que Luka fez é muito estúpido. Deixou a quarentena, e apesar de todas as advertências, regressou à Sérvia", diz por seu lado o diário 'Informer,'Sem citar nomes, a primeira-ministra Ana Brnabic também já veio condenar esse comportamento. "Temos exemplos negativos das nossas estrelas de futebol que cobram milhões e ignoram a quarentena obrigatória".O Real Madrid colocou o plantel de quarentena, depois do caso positivo de coronavírus no basquetebolista Trey Thompkins, mas os jogadores merengues não foram para casa de mãos a abanar para casa. Aos atletas merengues foi atribuído um plano específico de treino para cumprir.Os jogadores ficaram proibidos de abandonar Madrid sem autorização específica do clube e até porque a maioria dispõe de ginásios particulares em casa, a estrutura médica do Real Madrid, sobretudo por iniciativa do preparador físico Gregory Dupont, entregou a cada atleta um plano individual, que foi discutido ao telefone e incluía detalhes sobre nutrição e dieta.