Jovic: «Usei os mesmos equipamentos que um jogador com coronavírus»

Todo o Real Madrid foi colocado em quarentena depois do caso positivo a coronavírus do basquetebolista Trey Thompkins, que poderá ter deixado pelo caminho outros infetados. Um deles poderá mesmo ser Luka Jovic, antigo avançado do Benfica que revelou esta quinta-feira à imprensa do seu país nos últimos dias ter utilizado os mesmos equipamentos de recuperação que foram usados pelo basquetebolista.





"Desde que me lesionei, não treinei nos últimos dois, três dias e usei os mesmos equipamentos de recuperação que um jogador que tem coronavírus", declarou ao 'Blic' o dianteiro, que ainda assim assegurou estar bem de saúde: "Sinto-me bem, não tenho sintomas. Estamos à espera de uma decisão do clube".Jovic lembrou ainda os acontecimentos da manhã, quando souberam da decisão de interromper todas as atividades por causa do caso de Thompkins. "Íamos para o treino esta manhã, mas vieram as pessoas do clube dizer-nos que teremos nenhum tipo de atividade nas próximas duas semanas. Temos todos de ficar em casa e não sair de Madrid", revelou.