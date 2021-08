Karim Benzema renova com o Real Madrid

O Real Madrid e o francês Karim Benzema chegaram a acordo para a renovação do vínculo contratual até 2023.





O avançado de 33 anos, que regressou no Euro2020 à seleção francesa, com a qual tem 87 internacionalizações, está em Madrid há 13 épocas, desde 2009/10, e pelos espanhóis conquistou quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de clubes e três Supertaças Europeias.Em Espanha conquistou ainda três campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças de Espanha.Antes de se transferir para o Real Madrid, representou o Lyon, clube em que fez a formação desde os iniciados e no qual jogou já nos seniores durante cinco épocas, conquistando quatro Ligas, uma Taça de França e quatro Supertaças.