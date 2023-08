Kepa orgulhoso no Real Madrid: «Estar aqui é mágico»

O Real Madrid apresentou o guarda-redes espanhol Kepa, de 28 anos. A formação merengue teve de se colocar rapidamente no mercado depois da grave lesão do titular Thibaut Courtois e apostou forte no jogador do Chelsea, que chega à capital espanhola por empréstimo até ao final de junho de 2024.

"É um dia muito feliz para mim e para a minha família. Sinto-me feliz e orgulhoso por pertencer ao Real Madrid. É um dia para partilhar com os mais próximos. Foram dias intensos, mas quando recebi a proposta do Real tudo ficou claro para mim", disse.

Logo a seguir, relembrou um ídolo eterno: "Estar aqui é mágico. Estou mesmo muito orgulhoso. Cresci a ver o Iker Casillas na baliza do Real Madrid e ele sempre foi uma das minhas referências. Quando via o Real Madrid, prestava sempre muita atenção ao que ele fazia na baliza."