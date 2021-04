Kroos contra Superliga Europeia mas vinca: «Somos fantoches da FIFA e da UEFA»

Tony Kroos é mais um dos jogadores que já demonstrou o seu descontentamento face à Superliga Europeia. Num 'podcast' com o irmão Félix, intitulado 'Einfach mal Luppen', o médio do Real Madrid - um dos 15 clubes fundadores - assumiu ser contra a criação da nova competição europeia de clubes, lembrando a falta de poder que os jogadores têm neste tipo de decisões.

"Não são os jogadores que decidem. Não participaríamos se tivéssemos essa escolha", começou por dizer o internacional alemão, antes de visar a FIFA e a UEFA. "Somos fantoches da FIFA e da UEFA. Se houvesse um sindicato de jogadores não estaríamos a jogar uma Liga das Nações ou uma Supertaça de Espanha na Arábia Saudita, por exemplo. Estas competições servem apenas para aglomerar dinheiro. Sou um grande fã de deixar as coisas no mesmo sítio quando estas estão bem. Além do Mundial, da Liga dos Campeões, dos Europeus, as Ligas são um produto de primeira categoria: o 'fosso' existente entre clubes grandes e pequenos está a aumentar cada vez mais", concluiu.