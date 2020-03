Kroos em casa de quarentena e as 'exigências' dos filhos: «Não há problema, tenho muito papel higiénico»

Com o todo o Real Madrid de quarentena por causa do caso de coronavírus detetado na equipa de basquetebol, Toni Kroos fez o ponto de situação ao programa ‘Late Night Berlin’ por videoconferência a partir da sua casa de Madrid. "Não estou aborrecido, como se pode imaginar quando se tem três filhos. O principal é que estamos todos bem", disse o alemão que recorreu a algum humor.





O médio contou que por causa dos filhos come macarrão todos os dias e 'atirou': "Mas não há problema, tenho muito papel higiénico".Os jogadores do Real Madrid estão em contacto permanente com os médicos do clube e têm um plano para cumprir . Afinal, quarentena não são férias, segundo foi deixado bem claro aos jogadores.Os jogadores não podem abandonar Madrid sem autorização específica do clube e até porque a maioria dispõe de ginásios particulares em casa, a estrutura médica do Real Madrid, sobretudo por iniciativa do preparador físico Gregory Dupont, entregou a cada atleta um plano individual, que foi discutido ao telefone e inclui detalhes sobre nutrição e dieta. Os jogadores vão ter de usar uma banda cardíaca com tecnologia GPS para medir os movimentos dos jogadores e para que possam trabalhar com a estrutura técnica em tempo real.Com um tom mais sério, Kroos disse que nesta altura os interesses do futebol passam para segundo plano ao ser questionado sobre o Euro'2020. "Quando será disputado é o menos. O principal é resolver este inimigo invisível".