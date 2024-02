'Le Parisien' avança que Mbappé vai mesmo jogar no Real Madrid na próxima temporada

O jornal francês ‘Le Parisien’ avança que Kylian Mbappé já tomou uma decisão quanto ao seu futuro e que escolheu representar o Real Madrid na próxima temporada. Ainda assim, a publicação afirma que o negócio ainda não está fechado e que o avançado está totalmente empenhado em ajudar o PSG a conquistar todos os títulos possíveis esta temporada, especialmente a Liga dos Campeões.

"A batalha está perdida", afirma o jornal, que dá conta que a direção do clube parisiense já se resignou à vontade do jogador, aceitando inevitavelmente que perderá o seu principal futebolista para os merengues. Segundo o 'Le Parisien', "para muitos no PSG e no mundo do futebol francês, o inevitável está prestes a acontecer: a maior estrela do futebol francês está prestes a juntar-se ao maior clube do mundo na próxima temporada. Enquanto isso, o otimismo reina em Madrid, onde as negociações estão a acontecer nos bastidores para garantir o maior contrato do balneário para o capitão dos bleus."

Recorde-se que em junho o astro enviou uma carta ao presidente Nasser Al Khelaïfi, na qual se recusou formalmente a acionar uma cláusula de renovação até 2025.

A principal novela do mercado de transferências parece finalmente consumada. Kylian Mbappé chegou ao PSG em 2017, conquistou um total de 14 títulos, com destaque para cinco campeonatos da Ligue 1. Apontou 241 golos, tornando-se o melhor marcador do clube, e distribuiu 105 assistências, em 288 jogos.