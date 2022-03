«Liguei a Florentino Pérez a dizer que não ia treinar o Real porque tinha escolhido a Juventus»

Massimiliano Allegri regressou à Juventus no verão de 2021, mas esteve a um passo de rumar ao Real Madrid, que já o tinha sondado em 2018, como o próprio admitiu esta quinta-feira em entrevista à 'GQ Italia'."Já disse e repito: este ano já tinha assinado com o Real Madrid. De manhã liguei ao presidente e disse-lhe que não iria treinar o Real Madrid porque tinha escolhido a Juventus. Ele agradeceu-me. Desde que a Juventus me ligou, em maio, não tive dúvidas do que queria", reconheceu o técnico italiano, lembrando ainda que mudança para o futebol espanhol poderia ter sido o ponto mais alto da sua carreira."A nível profissional teria sido o culminar de um caminho: Milan, Juventus, Real Madrid. Mas na vida nem sempre se pode ter tudo e estou muito feliz e orgulhoso por ter treinado o Milan durante quatro anos e agora estar num clube como a Juventus. Já disse não ao Real Madrid duas vezes. A primeira foi quando ia renovar com a Juventus, disse ao presidente Florentino Pérez que já tinha dado a minha palavra a Andrea Agnelli", contou.Numa extensa entrevista, Allegri falou ainda sobre Morata e o que lhe pediu após a chegada de Vlahovic. "Quando contratámos Vlahovic, liguei a Morata e disse-lhe 'não vais embora, porque agora com Vlahovic vais ser ainda mais importante'. Questionar Morata é uma loucura. É normal que se lhe pedires coisas que ele não sabe fazer, não vai render bem. Mas não vamos esquecer que esteve alguns meses a jogar numa posição que não é a dele", assumiu.