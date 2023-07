Loja do Real Madrid 'proíbe' nome de Mbappé nas camisolas personalizadas

É no mínimo insólito. A loja online do Real Madrid, onde se pode adquirir todo o tipo de produtos licenciados do clube espanhol, permite a personalização das camisolas com praticamente todos os nomes possíveis e imaginários... mas o de Mbappé não entra na lista autorizada pelos merengues.A 'experiência' tornou-se viral nas redes sociais, foi partilhada por vários adeptos etambém decidiu fazer o teste. E sempre que tentámos... o erro lá surgia: "Lamentamos. A nossa política de personalização não permite o uso deste nome". Decidimos depois tentar enganar a máquina, tirando ou adicionando letras ao nome do avançado francês. E aí, nada de erro, como se pode ver nas imagens acima.Curiosamente, nos testes que fizemos utilizámos outros nomes que, ao que parece, estão também proibidos: Ronaldo, Benzema, Messi ou Neymar.