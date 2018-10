Lopetegui: «Destituição? Não sou eu que tomo essas decisões»

Todos os nomes apontados para o lugar de Lopetegui: o mais recente surpreende



O Barcelona agudizou este domingo a crise do Real Madrid, ao vencer por 5-1 na receção aos merengues, em jogo da 10.ª jornada da Liga espanhola, com três golos do uruguaio Luis Suárez. Questionado sobre se está de saída, Lopetegui respondeu: "Não sou eu que tomo essas decisões. Falo na crença nesta equipa. O resto não é responsabilidade minha"."Como treinador tenho de assumir as responsabilidades e tentar melhorar esta equipa. A equipa tem futuro esta temporada", acrescentou."A derrota é dura, uma derrota em casa do Barça é sempre dura. Fico com a sensação que tivemos um momento para dar a volta ao jogo mas não aconteceu. Eles tiveram o penálti e outro lance que nos deixou de pé atrás, mas não era uma primeira parte para 2-0. Na segunda parte mudámos coisas, tivemos a possibilidade de nos metermos dentro do jogo, tivemos ocasiões e situações claras. Não aconteceu e depois vieram mais azares. O terceiro golo terminou com as nossas esperanças e o resultado acho que é excessivo. O resultado não reflete a realidade do jogo, mas temos de o assumir", disse.