Lucas Vásquez sobre Vinícius e Rodrygo: «Têm condições para serem dois craques»

Apesar das muitas alterações no onze (8), relativamente ao último encontro com o Sevilha, o Real Madrid venceu (2-0) o Osasuna, em jogo da 6.ª jornada e assumiu a liderança da liga espanhola.As boas exibições de Vinícius Junior e de Rodrygo, os dois marcadores dos golos merengues, aos 36’ e 72’, respetivamente, deixaram os adeptos do clube (e não só), com 'água na boca'. Lucas Vásquez, titular diante o Osasuna, não poupou nos elogios aos jovens companheiros."Estamos muito contentes pelas duas contratações [Vinícius e Rodrygo], com tranquilidade vão evoluir e melhorar cada vez mais. Têm condições para serem dois craques", revelou o extremo espanhol, de 28 anos, em declarações no final do encontro.