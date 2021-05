Luís Figo comenta a saída de Zidane do Real Madrid e 'escolhe' sucessor

Luís Figo abordou a saída de Zinédine Zidane do comando técnico do Real Madrid, em declarações ao jornal 'AS', à margem de uma campanha publicitária em Torrevieja, Espanha. O antigo internacional português revelou ter sido difícil ver o francês deixar o emblema da capital espanhola.





"É um momento difícil e triste, porque ele deixa um clube que conhece bem e no qual conquistou muitas coisas. Como amigo dele espero que tenha sorte", frisou Luís Figo, apontando já um sucessor à liderança dos merengues."Quero que o Raúl treine o Real Madrid, porque ele é meu amigo e meu irmão, mas é uma decisão do clube. No futuro, se não já, o Raúl estará qualificado e terá a oportunidade de orientar a equipa da sua vida e que também conhece", salientou, antes de comentar as palavras de Zidane na carta endereçada aos adeptos , que diz ter sentido falta de confiança por parte do clube."Cada pessoa tem a sua experiência. Sair por qualquer motivo é complicado quando se está na nossa cidade, nos sentimos confortáveis e numa equipa tão grande. Não sei os motivos e é difícil analisar de fora, mas se ele disse isso é porque sentiu", reiterou.