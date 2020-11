Luka Jovic paga 30 mil euros e 'livra-se' de seis meses de prisão

Luka Jovic chegou a acordo com o Ministério Público sérvio e irá pagar uma multa de 30.000 euros, por ter violado a quarentena durante o estado de emergência, em março.





O avançado do Real Madrid foi apanhado a passear nas ruas de Belgrado , depois de ter deixado Madrid com a permissão do clube, já que a competição estava parada devido à pandemia do novo coronavírus, no entanto o jogador não cumpriu os 14 dias de quarentena obrigatória, imposta pelo governo sérvio.Segundo avança a rádio espanhola COPE, o futebolista vai pagar 30 mil euros, livrando-se assim de uma sentença de seis meses de prisão.