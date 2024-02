Luka Modric recebe convite para continuar no Real Madrid... mas não como jogador

Luka Modric tem sido menos utilizado no Real Madrid e o final da carreira parece estar cada vez mais próximo. De acordo com o ‘The Athletic’, o médio, de 38 anos, até já recebeu uma proposta de Carlo Ancelotti para continuar no emblema merengue… mas não como jogador. O treinador convidou o croata para integrar a sua equipa técnica no final da temporada, caso decida mesmo pendurar as botas.Segundo as informações recolhidas pelo jornal, Luka Modric recusou o convide do treinador, mas o ‘não’ não é definitivo. Competir continua a ser, no entanto, a prioridade do médio.Recorde-se que o contrato de Luka Modric com o Real Madrid termina no final desta época.