Lunin pede ajuda para a Ucrânia: «Precisa-se comida, medicamentos, roupa...»

Lunin, guarda-redes ucraniano do Real Madrid, deixou uma mensagem nas redes sociais a pedir aos espanhóis para doarem todos os medicamentos e alimentos que possam de forma a ajudar os seus compatriotas que passam pela terrível situação que se vive atualmente na Ucrânia."Queridos espanhóis e toda a gente que queira ajudar a Ucrânia nestes tempo difíceis. Na Calle Méndez Álvaro, entre as 11 e as 17 horas, precisa-se comida enlatada, algodão, pastilhas, ligaduras, medicamentos hemostáticos, analgésicos, roupa e meias. Obrigado pela vossa colaboração", escreveu o jogador num story no Instagram.Para além disso, Lunin pediu ainda aos adeptos que se unam à marcha 'Ucrânia pela Paz e Liberdade', que vai acontecer este domingo em Madrid às 12 horas, e partilhou uma fotografia onde se vê os jogadores do Barcelona e do Nápoles juntos, antes do jogo da Liga Europa, com uma tarja a dizer "Pare a guerra".Lunin que, recorde-se, tem o apoio do Real Madrid, como Ancelotti revelou , e não foi convocado para o encontro deste sábado com o Rayo Vallecano, devido a esta situação.