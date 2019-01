Mais uma polémica no Real Madrid: Bale apanhado a deixar Bernabéu antes de jogo terminar

Crise no Real Madrid persiste e humor chama por soluções



O Real Madrid perdeu por 2-0 no Santiago Bernabéu com a Real Sociedad para escândalo dos seus adeptos, que poucas horas depois ficaram a saber de mais uma polémica. Desta vez protagonizada por Gareth Bale.O galês não esperou pelo fim do jogo para abandonar o estádio, tendo sido apanhado à saída do Bernabéu pelas câmaras do El Chiringuito. Nessa altura, o encontro ia no minuto 78 e o Real Madrid perdia por 1-0. Rubén Pardo, aos 83', acabaria por fazer o segundo da Real Sociedad.Bale está lesionado mas essa condição não retirou polémica ao facto de não ter esperado que o jogo terminasse. O galês vai estar parado pelo menos mais duas semanas. Desde que chegou ao Real em 2013, já sofreu 22 lesões.