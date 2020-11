Makelele recorda primeiro mês no Real Madrid: «Todo o estádio me assobiava»

Claude Makelele, antigo médio francês que passou por clubes como Real Madrid, Chelsea e PSG, recordou numa entrevista à revista 'FourFourTwo' a sua passagem pelo Santiago Bernabéu.





O ex-jogador, de 47 anos, é recordado com carinho pelos adeptos merengues, mas Makelele recorda que os seus primeiros tempos em Madrid não foram fáceis."No meu primeiro mês no Real Madrid todo o estádio me assobiava de cada vez que tocava na bola. Mas quando começámos a ganhar...", recorda o antigo futebolista.Makelele ganhou no Real Madrid dois campeonatos, duas supertaças, uma supertaça europeia, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental.