Manchester City vence prémio 'equipa do ano' e Kroos reage com ironia: «Feliz, Real Madrid?»

3rd best team in 2021/22 - happy @realmadrid? — Toni Kroos (@ToniKroos) October 17, 2022

Toni Kroos reagiu nas redes sociais com ironia pelo facto de o Manchester City ter vencido o prémio da Bola de Ouro para o 'equipa do ano', em detrimento do Real Madrid, que além de ter ganho a Liga dos Campeões e o campeonato espanhol, viu o avançado Karim Benzema e o guarda-redes Thibaut Courtois arrebatarem prémios individuais."Terceira melhor equipa em 2021/22. Feliz, Real Madrid?", escreveu o médio alemão dos merengues no Twitter.Mas Kroos não ficaria por aqui. No Instagram deu os parabéns aos companheiros de equipa, eleitos melhor jogador e melhor guarda-redes na última época. "Nada mau ter o melhor jogador e o melhor guarda-redes na nossa equipa... Parabéns Benzema e Courtois. Merecido! Parabéns também ao Real Madrid por ter sido a terceira melhor equipa em 2021/22."