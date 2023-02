'Marca' garante que Real Madrid recusou João Cancelo

O jornal espanhol 'Marca' avança este domingo que o Real Madrid teve a possibilidade de contratar João Cancelo em janeiro, mas os merengues acabaram por recusar a proposta.Segundo o diário de Madrid, foram muitos os jogadores que mostraram o desejo de vestir a camisola dos blancos nesta reabertura do mercado e Cancelo foi um deles. A posição de lateral direito era uma das áreas do campo que, segundo os adeptos e alguns críticos, mais precisava de ser reforçada, mas o clube manteve-se fiel à ideia de não contratar ninguém este inverno.A 'Marca' garante que Cancelo e Jorge Mendes colocaram sobre a mesa do Real Madrid a possibilidade do empréstimo até ao final da época e de uma contratação definitiva no verão - como forma de resolver o alegado diferendo do internacional português com Pep Guardiola no Manchester City - mas não tiveram o retorno desejado. A solução foi encontrada na Alemanha, com o Bayern Munique.