Marcelo apresentou-se na mesa de voto e segue hoje para Londres com a equipa

Quais são as probabilidades de um cidadão ser chamado a uma mesa de voto? Poucas, mas aconteceu a Marcelo. O jogador brasileiro do Real Madrid - que tem dupla nacionalidade - foi intimado a ajudar, como suplente, nas eleições de hoje da Comunidade de Madrid, na véspera do importante jogo da Liga dos Campeões, que a equipa disputa amanhã com o Chelsea, em Londres.





O defesa cumpriu o seu dever cívico, esteve na mesa para a qual foi chamado, mas como o titular compareceu, o futebolista pôde deixar o local.E assim não terá de esperar até amanhã para se juntar à equipa em Londres. Marcelo, segundo avança a imprensa do país vizinho, viaja hoje com a equipa.O Real Madrid defronta amanhã o Chelsea, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, em Espanha, as equipas não foram além de um empate (1-1).