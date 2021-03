Marcelo deixa comentário em vídeo com Ronaldo e faz sonhar adeptos do Real Madrid

Numa altura em que se especula sobre um eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, Marcelo, lateral brasileiro dos merengues que durante 9 épocas partilhou balneário com o craque português no Bernabéu, agitou as redes sociais e e deixou os adeptos merengues a sonhar com um simples comentário.





Num vídeo publicado pela página de Instagram '433', que dá conta da "conexão" entre Marcelo e CR7 com imagens de ambos nos festejos da Champions conquistada em 2018 pelo Real Madrid, o internacional canarinho deixou um comentário, no mínimo, enigmático. "Em breve", escreveu Marcelo, acrescentando ainda dois emojis.Refira-se que os dois jogadores têm uma grande amizade e proximidade, sendo que depois de Cristiano Ronaldo ter saído para a Juventus chegou a falar-se, por diversas ocasiões, numa possível mudança de Marcelo para Turim.