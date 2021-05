Marcelo discute com Zidane no treino e fica fora dos convocados

Marcelo e Zinedine Zidane terão tido uma discussão num treino do Real Madrid e o treinador deixou o brasileiro de fora da convocatória para o jogo de hoje, com o Granada. A notícia é revelada pelo portal 'goal.com'.





No cerne da discussão terá estado uma questão tática da defesa, com a qual o jogador não concordou.O mesmo portal escreve que no balneário há a firme convicção de que o francês não vai continuar ao leme dos merengues na próxima época. E que alguns jogadores estão aborrecidos com o técnico, entre eles Marcelo, que ontem completou 33 anos.O brasileiro, que tem contrato até 2022, não tem tido uma utilização tão regular como em outras épocas.