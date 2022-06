Marcelo em lágrimas na despedida do Real Madrid: «Cheguei aqui um menino e saio um homem»

Marcelo despediu-se esta segunda-feira do Real Madrid. O brasileiro, que chegou a Espanha em 2007 proveniente do Fluminense, diz adeus aos merengues após conquistar 25 títulos em 16 anos - é o jogador mais titulado da história do clube. Visivelmente emocionado, o lateral, um dos capitães, deixou muitos agradecimentos."Tentei prometer a mim mesmo que tentaria falar normalmente. Quero agradecer ao clube, aos meus companheiros, com os quais tive a sorte de jogar todos estes anos, aos treinadores, aos funcionários, aos que fazem o trabalho 'sujo'. Nós só nos dedicamos ao futebol, mas gostaria de reforçar que para termos roupas limpas, tudo isso, há um trabalho por detrás, e isso eu aprendi aqui. Queria agradecer por poder desfrutar disto aqui", começou por dizer.E prosseguiu: "Quero agradecer à minha mulher que esteve sempre ao meu lado, e aos meus filhos. Se eu sou o que sou hoje, se tenho a força que tenho, seguramente é pela ajuda que ela me deu. Quando assinei pelo Real Madrid a minha mulher tinha 17 anos, e tem sido uma aventura maravilhosa. Queria agradecer a Raúl, que me ensinou muito quando nasceu o meu filho Enzo, e ofereceu-me um cesto com várias coisas. Foste um exemplo muito bonito, muito forte para mim"."Hoje é um dia de alegria. Choramos porque temos muitas memórias, e na verdade estou muito feliz. Saio daqui com a cabeça levantada, a minha família está orgulhosa de mim. Muito obrigado a todos. Não é um adeus, não sinto que me vou embora do Real Madrid. Se algum dia chegar aqui e não me receberem, vai ser um problema [risos]. Podemos estar tranquilos para o futuro do clube, é prometedor como tem sido sempre, e claro que isso inclui o meu filho! Cheguei aqui um menino e saio um homem. Muito obrigado", rematou o brasileiro.Também Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se despediu de Marcelo. "É um dia de agradecimento profundo, repleto de memórias incríveis. Hoje, queremos homenagear um jovem que se fez homem no Santiago Bernabéu e que se tornou uma lenda do clube. Cumpriste todos os sonhos quando chegaste ao Real Madrid apenas aos 18 anos. Levaste 16 anos com este símbolo e camisola, e ganhaste absolutamente tudo. Um total de 25 títulos, escolhido seis vezes para o onze mundial da FIFA e três para a equipa do ano da UEFA. 546 jogos, 38 golos. Um dos maiores laterais da história do nosso clube e, claro, do futebol mundial. Para além de todos estes números estamos agradecidos por deixares a alma em todos os jogos. Deves sentir-te privilegiado por teres tocado o coração de tanta gente, e deves sentir-te especial por desfrutar de uma trajetória tão bonita como a tua. Ser o jogador com mais títulos pelo Real Madrid só está ao alcance de jogadores excecionais, e serás para sempre uma grande referência para todos os adeptos do futebol, e especialmente para todos os meninos e meninas que te veem como um grande exemplo", concluiu.