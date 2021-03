Marcelo quebra confinamento e arrisca multa

Marcelo, lateral do Real Madrid, arrisca uma multa por ter quebrado as regras de confinamento impostas em Espanha.



Devido à paragem de seleções, o internacional brasileiro, de 32 anos, aproveitou para ir dar uma volta com a família até à zona de Valência, tendo testemunhado isso com uma fotografia nas redes sociais.



Segundo a imprensa espanhola, Marcelo arrisca uma multa por parte do governo regional valenciano por ter quebrado o confinamento, além de ter surgido sem máscara. A sanção pode ir dos 60 até aos 700 euros.





