Marcelo responde às críticas: «Tudo culpa minha!»

O Real foi surpreendido ( 1-2) no Bernabéu pelo Girona e voltou a atrasar-se na corrida ao título, dobrando a 24ª ronda a 9 pontos do líder Barcelona. Marcelo foi um dos mais criticados tanto pela imprensa espanhola como nas redes sociais.O jogador brasileiro não se calou perante uma publicação no Instagram, que fazia referência a estatísticas muito negativas relativamente aos seus números esta temporada: "¡¡¡Todo culpa mía!!! Continuemos..."Casemiro (25’) colocou o conjunto de Solari na frente, mas Stuani (65’) e Portu (75’) proporcionaram ao Girona a primeira vitória de sempre no Bernabéu. Não vencia na liga há 10 jogos, desde 25 de novembro! Ia em quatro derrotas consecutivas! O Real viu interrompida a série de cinco triunfos seguidos na liga. Não perdia há oito jogos (todas as provas)."A liga não está perdida, absolutamente!", vincou Solari, que testemunhou uma exibição horrenda de Marcelo e nova expulsão de Ramos. Viu o 20º vermelho na liga, um recorde histórico. Somou a 25ª expulsão com a camisola do Real (todas as provas), mais do dobro do que qualquer outro jogador do clube.