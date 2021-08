Mbappé a um passo do Real Madrid: 'Marca' diz que transferência está "iminente"

Numa noite que já tinha sido 'abalada' pela bomba da imprensa italiana sobre Cristiano Ronaldo, agora chega de Espanha a informação, por parte do jornal 'Marca', de que a transferência de Kilian Mbappé do Paris SG para o Real Madrid estará a um passo de se concretizar. De acordo com o relato do diário espanhol, os dois clubes têm praticamente tudo fechado para a transação, que se deverá fazer nos 170 milhões de euros, com mais 10M€ em variáveis.





O anúncio, escreve a 'Marca', deve acontecer na sexta-feira e o plano passa pela presença de Mbappé na capital espanhola ainda antes de quarta-feira, antes de se juntar aos trabalhos da sua seleção.