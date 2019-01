Mbappé não veste de blanco por causa de... Bale

Mbappé não veste hoje de blanco por causa de... Gareth Bale. A história é contada esta terça-feira pelo jornal desportivo espanhol 'As', que recorre a documentos apresentados em novembro último pelo 'Football Leaks' nos quais são divulgados os contornos do contrato secreto entre o jovem prodígio francês e o Real Madrid. A 20 de julho, os merengues chegaram a acordo com o Monaco para a transferência do jovem extremo por 214 milhões de euros (180 pela transferência mais 34 relacionados com a carga fiscal espanhola pela qual o clube de Madrid se responsabilizou).No entanto, havia um problema no universo Real: Bale. Nessa pré-temporada, durante a digressão merengue pelos Estados Unidos da América, José Mourinho disse ao extremo galês: "Se não falares não te posso comprar." Mais tarde, na Supertaça Europeia, o técnico português voltou à carga. "Se Bale estivesse à porta, eu ia esperá-lo do outro lado. Mas se ele joga é sinal de que os seus planos sejam continuar em Madrid", garantiu.O galês não se mostrou muito inclinado a abandonar Madrid e o Real ficou nas mãos com um problema enorme. Por um lado, um contrato milionário com a jovem estrela francesa - negado na altura pelos responsáveis merengues - e do outro a pouca vontade de Bale em rumar a Manchester.A história foi a que se conheceu depois. Kylian Mbappé, que via pouco espaço no plantel blanco, onde estavam os ídolos Benzema e Cristiano Ronaldo, optou por rumar ao Paris Saint-Germain.