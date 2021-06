Meunier lembra palavras de Florentino Pérez: «Lesionas o Hazard e dizes que estás encantado?»

Thomas Meunier, defesa belga do Borussia Dortmund, contou numa entrevista à 'RTBF Sport' uma curiosa troca de palavras que teve com Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, quando vestia a camisola do PSG.





Tudo aconteceu em novembro de 2019, num jogo da Liga dos Campeões. Meunier, com uma entrada dura, acabou por lesionar Eden Hazard, seu companheiro de seleção, e o avançado dos merengues teve mesmo de abandonar a partida.No final do jogo, no corredor de acesso aos balneários, o defesa do PSG cruzou-se com o presidente do Real Madrid, que lhe estendeu a mão. "Eu cumprimentei-o e disse 'encantado'. Ao que ele respondeu: 'Encantado? Dás-te conta que lesionaste o Hazard e dizes-me encantado?", recorda Meunier, que confessa ter ficado surpreendido com as palavras de Florentino Pérez. Ao ver a reação na cara do jogador do PSG, o presidente do Real Madrid ainda acrescentou: "Sim, sim, foste tu quem o lesionou."Aquela lesão ditou o início de um longo calvário de lesões do avançado belga em Madrid.