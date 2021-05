Modric eleito jogador do ano do Real Madrid pelos adeptos

Luka Modric, médio croata de 35 anos do Real Madrid, que recentemente renovou contrato com o clube até 2022, foi eleito jogador do ano pelos adeptos da equipa espanhola.





Con vuestros votos, habéis hecho a @lukamodric10 del @realmadrid ganador del premio #JugadorCincoEstrellas de esta temporada ¡Felicidades! pic.twitter.com/4zI9nRhSwE — Fútbol Mahou (@futbolmahou) May 27, 2021

"Primeiro, quero agradecer aos adeptos o carinho e o apoio que sempre recebo da parte deles, pois é algo que me enche de alegria e orgulho. Espero que nos possamos ver em breve no estádio e que juntos desfrutemos deste maravilhoso desporto", começou por dizer, citado no site oficial do clube."Nunca gosto de falar do meu rendimento, mas posso dizer que me senti bem. Fiz muitos jogos e estou satisfeito", continuou.Questionado sobre a temporada da equipa espanhola, Modric afirmou: «Aquilo em que a equipa mais se destacou esta temporada foi na luta e na resiliência, nunca se rendendo, porque foi um ano muito complicado para nós, por causa das lesões, da Covid-19 e da ausência de público no nosso estádio. Mas acabámos por aguentar tudo. Nunca nos rendermos é o que aprendemos neste clube, é aquilo que o clube te ensina para sempre: jogar até ao final. Isso é o que mais destaco", rematou.O internacional croata, vencedor de uma Bola de Ouro em 2018 e convocado por Zlatko Dalic para o Euro'2020, continua a ser um dos destaques do meio campo do Real Madrid e da seleção.