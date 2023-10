«Momento icónico»: o gesto de Cristiano Ronaldo num 'El Clásico' que não sai da cabeça de Bellingham

Estamos a menos de 48 horas para o 'El Clásico' entre Barcelona e Real Madrid, jogo de emoções fortes em Espanha cujo resultado poderá ditar uma mudança na liderança do campeonato.

Em jeito de antevisão ao importantíssimo duelo entre as estas duas equipas, Jude Bellingham, a principal figura do Real Madrid esta temporada, foi convidado a revelar aquele que é, para si, um dos melhores momentos de que tem memória sempre que visualiza um embate entre Barça e Real. "Lembro-me sempre de um festejo que o Cristiano [Ronaldo] fez, a pedir 'calma, calma'. São momentos icónicos como esses que nos ficam na memória", revelou o internacional inglês, em declarações à TVE.

A memória que Bellingham tem é referente ao encontro da segunda mão da final da Supertaça de Espanha, que aconteceu a 29 de agosto de 2012 no Santiago Bernabéu e que terminou com um triunfo merengue por 2-1, com golos do português e de Higuaín - Lionel Messi marcou para o Barcelona. O Real Madrid viria a conquistar a competição, virtude dos golos marcados fora de casa na derrota por 3-2 em Camp Nou. Nesse primeiro jogo, Cristiano Ronaldo e Di María apontaram os golos merengues, enquanto que Pedro Rodríguez, Messi e Xavi marcaram para os catalães.