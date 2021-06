Mourinho elogia "grande talento" de Hazard mas atira: «Não trabalha muito»

Ao 'talkSPORT' esta sexta-feira, José Mourinho não só fez a antevisão do Inglaterra-Escócia como também avaliou Eden Hazard, referindo que é um "jogador muito talentoso, mas que trabalha pouco".





"É um jogador fantástico, mas que treina mal. Imaginem o que seria se tivesse uma atitude superprofissional... É um homem de família e um jogador muito talentoso, mas não trabalha muito. Quando entra em campo, não vemos o reflexo de uma semana de trabalho, vemos o reflexo do seu talento", começou por dizer o técnico português, antes de revelar o que pensou quando viu o craque belga a assinar pelo Real Madrid."Quando foi para o Real Madrid, pensei: 'Vai para o melhor clube do Mundo e vai haver uma pressão gigante sobre ele para fazer grandes exibições'. Pensei que ia ganhar a Bola de Ouro", rematou, antes de deixar um conselho a Steve Clarke, selecionador escocês, para a partida frente aos ingleses."Com todo o respeito pelo Steve, não me quero armar em esperto aqui, é só a minha opinião. Penso que o [Scott] McTominay deveria jogar na defesa. É mais rápido que Grant Hanley [central], e a equipa vai precisar de velocidade para cobrir o ataque à profundidade que o Sterling e o Rashford podem fazer".A Inglaterra vai estar frente a frente com a Escócia esta sexta-feira, pelas 20 horas, em jogo a contar para o grupo D do Euro'2020.