Mundo do futebol une-se em torno de Vinícius: jogador 'está no limite' e pode deixar Real Madrid

Vinícius Júnior voltou a ser alvo de insultos racistas em Espanha e o jogador está "no limite", escreve a ESPN Brasil. Segundo a mesma publicação, pessoas próximas do jogador levantaram a possibilidade de o avançado deixar o Real Madrid, hipótese que o brasileiro não coloca, pelo menos para já.Os insultos a Vinícius têm sido frequentes esta temporada e conheceram um novo capítulo ontem, no Mestalla. O caso saltou depois para as redes sociais, com um bate-boca entre o jogador e o presidente da LaLiga, Javier Tebas, que foi acompanhado por muitos seguidores do jogador.Muitas figuras do futebol mundial já deixaram mensagens de apoio a Vinícius Júnior, a começar pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. "Toda a nossa solidariedade para com Vinícius. Não há lugar para racismo no futebol nem na sociedade e a FIFA apoia todos os jogadores e jogadoras que o tenham sofrido na pele. Os acontecimentos ocorridos no Valencia-Real Madrid mostram o quão crucial é esta luta", escreveu o italiano, recordando os três passos que a FIFA recomenda nestas situações: "Em primeiro lugar pára-se o jogo e anuncia-se. Depois, os jogadores abandonam o terreno de jogo e o speaker avisa que, se as agressões continuarem, o jogo será suspenso. O jogo recomeça, mas se as agressões prosseguirem, pára-se de novo e os três pontos são dados ao adversário. Estas são as normas que deviam ser aplicadas em todos os países e ligas."Kylian Mbappé, avançado do PSG, deixou uma mensagem a Vinícius Júnior: "Não estás sozinho, nós apoiarmos-te", escreveu o francês nas stories do Instagram.Neymar deixou também palavras de apoio ao companheiro de seleção - "estou contigo" -, à semelhança do presidente do Brasil, Lula da Silva, queRafael Leão mostrou-se igualmente solidário com o brasileiro nas redes sociais. "Quando irá acabar?", questionou o avançado português do Milan.