Nagelsmann e a 'nega' ao Real: «Era a altura de subir de nível mas não para o mais alto de todos»

Atualmente à frente do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann tem estado em bom nível no seu ano de estreia nos bávaros: líder isolado da Bundesliga e cem por cento vitorioso na Liga dos Campeões. Com apenas 34 anos, o alemão já superou o título de jovem promessa enquanto treinador e é já uma certeza a nível de competência pelo trabalho feito também ao serviço do Hoffenheim e Leipzig.Apesar de ter chegado a um clube de topo europeu apenas este ano, Nagelsmann teve a oportunidade de assumir o Real Madrid em 2018. O gigante espanhol vinha de três conquistas seguidas na Liga dos Campeões e acabava de perder Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane. O técnico, que na altura comandava o Hoffenheim, rejeitou a abordagem merengue pela dificuldade que teria em ambientar-se ao novo clube. "É muito diferente. Quando assumi a primeira equipa do Hoffenheim, onde já era treinador das camadas jovens e conhecia empregados de limpeza e jardineiros, o tempo de adaptação é muito menor. Sei exatamente com quem tenho de falar se quero cones para treinar. Se quero a minha sopa à tarde falo com o cozinheiro que já conheço. Quando primeiro tens de conhecer todas as pessoas de um clube é outra dimensão. Estava na altura de subir de nível mas não para o mais alto de todos", confessou o alemão à 'Sports Illustrated' da Alemanha.O Hoffenheim esteve perto da descida na época na época 2015-16, sob orientação de Nagelsmann. O jovem técnico acha que, caso não tivessem evitado a descida nesse ano, a sua carreira seria muito diferente nesta altura. "No Hoffenheim tive de me empenhar desde muito cedo por causa da questão da descida que parecia inevitável. Todos dizem que eu acabaria como treinador do Bayern de Munique se tivéssemos descido mas não. Nesta altura seria um treinador de sub-19 novamente, o que também seria bom", disse o técnico.Nagelsmann abordou o seu futuro e afirmou: "Daqui a cinco anos? Ainda quero estar no Bayern de Munique. Não quero ser treinador até aos 70 anos mas daqui a cinco ainda tenho intenções de estar a treinar."