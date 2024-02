«Não vou baixar a esse nível»: Ancelotti responde às críticas de Laporta e Xavi sobre as arbitragens

Carlo Ancelotti respondeu este sábado às recentes declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona, e de Xavi Hernández, treinador dos blaugrana, sobre as exibições das equipas de arbitragem nos jogos do Real Madrid. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Atlético Madrid, o técnico foi ainda questionado sobre a condição física de Rüdiger e Éder Militão.

Nos últimos dias, o Barcelona tem vindo a apresentar críticas sobre a arbitragem, principalmente em relação ao jogo Real Madrid-Almería, que terminou com vitória dos merengues envolta em muita polémica. Os ataques começaram com Joan Laporta que, numa entrevista ao 'Mundo Deportivo', referiu que "a competição está adulterada". Esta sexta-feira, Xavi Hernández deu continuidade a esse mesmo discurso: "A competição está adulterada por completo, até um cego vê isso", afirmou ontem na antevisão à partida de hoje do Barcelona diante ao Alavés. Estas críticas não passaram despercebidas e foram assunto presente na conferência de Ancelotti. "Eu sou profissional e, por isso, não vou baixar a esse nível. Por respeito ao futebol espanhol, não me perguntem mais sobre isso", respondeu o treinador quando questionado sobre o tema.

A ausência de Antonio Rüdiger por lesão também foi um dos assuntos abordados pelos jornalistas. "Melhorou muito e hoje esperamos o mesmo. Vamos avaliar e tomar uma decisão. Estará na convocatória e amanhã decidirei se ele joga ou não", revelou Ancelotti. Recorde-se que o jogador alemão foi substituído no jogo frente ao Getafe, com queixas na coxa esquerda.



Por outro lado, Éder Militão deverá regressar antes de terminar a época. "Ele está a começar a sentir-se muito bem. Pode estar de volta no final de março ou no início de abril", vincou o técnico italiano sobre o defesa brasileiro, ex-FC Porto.

O Real Madrid recebe este domingo às 20h00 o Atlético Madrid, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga espanhola.