Nem FC Porto, nem Benfica: Keylor Navas mais perto de ficar no Real Madrid

A novela em torno de Keylor Navas, guarda-redes costa-riquenho do Real Madrid, estará mais perto de terminar. De acordo com o diário espanhol 'AS', o guardião de 32 anos irá continuar no Real Madrid na próxima temporada.





Keylor Navas tem sido associado ao interesse de Benfica e FC Porto neste mercado de transferências, contudo, as intransigências que o costa-riquenho tinha colocado ao clube merengue não facilitam a sua saída. Navas quer receber os dois anos de salário que ainda tem pela frente com o Real Madrid e sair a custo zero para o seu próximo clube, algo que, para Florentino Pérez, presidente dos merengues, é impensável.De acordo com a mesma publicação, o guarda-redes do Real Madrid pretendia ainda uma melhoria salarial apontando para os sete milhões de euros anuais, valores impensáveis para a realidade portuguesa. Contudo, o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar este valor salarial a Keylor Navas, mas só e apenas se o costa-riquenho saísse de Madrid a custo zero, algo que... não acontecerá. Posto isto, o cenário mais provável será mesmo a continuidade de Keylor Navas no Real Madrid.