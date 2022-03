Neymar fez de tudo para sair do PSG em 2019 e até tentou rumar... ao Real Madrid

Neymar confessou, em conversa num podcast no canal 'El fenómeno', que fez de tudo em 2019 para sair do PSG, inclusive tentar rumar... ao Real Madrid, numa mudança que tinha como grande objetivo voltar a Espanha.O brasileiro revelou, segundo a 'Marca', que os clubes sempre fizeram grandes esforços para garantir a sua contratação. Antes de sair do Santos, em 2013, o presidente dos canarinhos ofereceu um contrato de 10 mil euros por mês a, na altura, um 'menino' de 21 anos. Acabou por rumar ao Barcelona por 88 milhões de euros, mas não sem antes se voltar a cruzar... com os merengues.Antes de assinar pelos catalães, o avançado chegou mesmo a fazer testes médicos na equipa da capital espanhola, mas o Real Madrid acabou por não aceitar as últimas exigências pelo jogador e a contratação acabou por cair por terra.De resto, a 'Marca' recorda também um episódio que Neymar não referiu durante a conversa: em 2019, quis sair do PSG a todo o custo e chegou a falar com alguns membros do plantel dos merengues. O Barcelona também terá feito esforços para voltar a acolher o brasileiro, mas sem sucesso.Neymar, recorde-se, irá defrontar o Real Madrid na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, dia 9 (20 horas).