Nico Paz não passou bola a Arda Güler e acabou alvo de insultos nas redes sociais

O jogo de sábado diante do Arandina, da Taça do Rei, foi especial para Arda Güler, já que marcou a sua estreia pelo Real Madrid, mas o fanatismo dos fãs turcos acabou por ensombrar um pouco essa ocasião para recordar. Tudo por conta de uma ação no jogo, que motivou uma verdadeira invasão turca à página do colega Nicolás Paz, com muitos insultos à mistura pelo simples facto do também jovem espanhol não ter passado a bola ao craque ex-Besiktas.A situação atingiu tal dimensão que o próprio Güler se viu obrigado a recorrer às suas redes sociais para enaltecer a boa relação com o médio - apelidando-o de "irmão" - e para lançar um apelo em turco: "acalmem-se todos".