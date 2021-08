Número de Zidane e apresentação como Ronaldo: Real Madrid já tem tudo preparado para receber Mbappé

Em Madrid, os merengues já trabalham na festa de apresentação do possível novo galático Kylian Mbappé, diz a Marca. Com os rumores sobre a chegada do francês ao Real Madrid a aumentarem a cada dia, o jornal espanhol afirma que Florentino Pérez quer receber o jogador de forma tão incrível como recebeu Cristiano Ronaldo em 2009.





O processo já está em andamento. Os blancos esperam que Mbappé não seja convocado para o jogo do PSG este domingo frente ao Reims, para que possa ser oficializado no domingo, ou no máximo, segunda-feira. Assim, o Real Madrid esperará pelo fim dos compromissos internacionais, para que após os jogos com a selecção francesa, o jovem de 22 anos possa ser apresentado na capital espanhola com uma festa galática.O emblema espanhol equaciona duas hipóteses para a apresentação do jogador gaulês. A primeira, e aquela que mais agrada o clube, seria uma festa num espaço aberto, de modo a respeitar as normas de segurança da pandemia. Este plano teria como datas possíveis o dia 9 ou 10 de Setembro, logo após a última partida da França nesta paragem de selecções. Caso esta possibilidade não venha a acontecer, o plano B será apresentar o francês no dia do encontro frente ao Celta Vigo (dia 11) em pleno Santiago Bernabéu.O jornal AS, inclusivamente, afirma que o possível novo reforço galático já escolheu o número da camisola que irá levantar no dia da sua apresentação. Mbappé escolheu ser o sucessor do mítico dorsal 5 dos blancos, utilizado pelo seu compatriota Zinadine Zidane durante o tempo que esteve em Madrid.