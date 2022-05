O golo de Vinícius Júnior que deixou o Real Madrid em vantagem na final da Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após uma primeira parte sem golos, Vinícius Júnior inaugurou o marcador na final da Liga dos Campeões aos 59 minutos. O internacional brasileiro apareceu ao segundo poste após passe da direita do ataque do Real Madrid, de Valverde, e só teve de encostar para deixar os merengues na frente diante do Liverpool.