O milionário salário de Sergio Ramos no Real Madrid que 'emperra' renovação do contrato

A renovação de Sergio Ramos com o Real Madrid 'emperrou' e já se fala na possibilidade de o capitão dos merengues acabar no PSG. O jogador, de 34 anos, quer um contrato válido por mais duas temporadas e um substancial aumento salarial, mas o clube não aceita abrir os cordões à bolsa.





O Real Madrid está disposto a ceder no que diz respeito à duração do vínculo, mas oferece a Sergio Ramos o mesmo salário que o jogador aufere atualmente.O capitão dos merengues é, segundo o jornal 'As', um dos jogadores mais bem pagos do plantel. Ganha 12 milhões de euros limpos por época, ou seja, um milhão por mês. Está apenas atrás de Eden Hazard e Gareth Bale (emprestado ao Tottenham), que recebem 14 milhões por época.