O plano de Courtois que deu a vitória ao Real Madrid diante do Chelsea em Stamford Bridge

Courtois, guarda-redes do Real Madrid, representou o Chelsea entre 2014 e 2018 e aproveitou o conhecimento que tem dos londrinos para dar uma ajuda... aos merengues. Assim revela o 'The Athletic', que explica o plano que o belga levou a cabo, juntamente com Benzema, para derrubar os blues na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, em que os 'blancos' venceram por 3-1 em Inglaterra.Ora, a mesma fonte explica que Courtois pediu a Benzema para, na 1.ª parte e caso ganhasse o sorteio da escolha de campo, atacar para a baliza que não tinha adeptos do Chelsea atrás. Desta forma, o guardião pretendia focar os assobios dos fãs londrinos, na baliza contrária, em si próprio - uma vez que já representou os blues -, desconcentrando a formação inglesa e permitindo aos merengues atacar de forma mais tranquila.E foi o que aconteceu. Aos 25 minutos, o Real Madrid já vencia por 2-0 graças a dois golos de Karim Benzema, e nem o tento de Havertz a reduzir o marcador, aos 40', fez com que os merengues desanimassem, uma vez que logo a abrir a segunda parte, o avançado francês completou o hat trick e sentenciou o resultado final (3-1).Real Madrid e Chelsea voltam a encontrar-se esta terça-feira, na 2.ª mão dos 'quartos' da Champions, no Santiago Bernabéu. O jogo tem pontapé de saída marcado para as 20h.