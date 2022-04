O tweet provocatório de Ceballos após a reviravolta do Real Madrid em Sevilha

DICEN QUE NUNCA SE RINDEN @realmadrid ?3?? — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 17, 2022

O golo anulado a Vinicius, por suposta mão do brasileiro, indignou os jogadores do Real Madrid, mas não só os que estavam no relvado. Que o diga Dani Ceballos, que assistia ao jogo a partir de casa.O médio dos merengues criticou a decisão de Cuadra Fernández, que, mesmo tendo recorrido ao VAR, decidiu não validar o lance. "Ahahah mano? Que vergonha", escreveu Ceballos no Twitter.Ainda assim, o internacional espanhol, contratado ao Betis - eterno rival do Sevilha - não se ficou por aqui e voltou à carga após o Real Madrid completar a reviravolta, ao escrever uma parte do hino sevilhista. "Dizem que nunca desistem, Real Madrid +3", publicou.