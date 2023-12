Oficial: Carlo Ancelotti renova contrato com o Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlo Ancelotti renovou o contrato com o Real Madrid até 30 de junho de 2026. O treinador italiano estava ligado ao clube merengue até 30 de junho de 2024.Em cinco temporadas como treinador do Real Madrid, Ancelotti conquistou 10 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças da Europa, uma Liga espanhola, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha.