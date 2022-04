Os caricatos elogios de Casillas a Benzema: «É o homem-aranha, a tua avó, o presidente dos EUA...»

K9 es Spiderman. K9 es Lobezbo. K9 es ese portero del edificio. K9 es tu mejor amigo. K9 es tu abuela. K9 es el Presidente de EEUU. K9 es ese monitor que te tiras con él en paracaídas. K9 es tú ángel de la guarda. K9 es Dios! @Benzema ?????? — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2022

Iker Casillas, antigo companheiro de Karim Benzema no Real Madrid, não ficou indiferente à exibição do francês frente ao Chelsea na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. O avançado apontou um hat trick na vitória da formação espanhola (3-1) e o antigo guarda-redes merengue deixou-lhe muitos elogios num tweet... diferente."Benzema é o homem-aranha, o Wolverine, o porteiro do prédio, o teu melhor amigo, a tua avó, o presidente dos Estados Unidos, o teu instrutor numa queda de paraquedas, o teu anjo da guarda. É Deus!", escreveu o espanhol, numa mensagem que rapidamente se tornou viral.A 2.ª mão entre as duas equipas, em casa do Real Madrid, joga-se na próxima terça-feira, dia 12, pelas 20h.