Pago a peso de ouro: cada minuto de Gareth Bale vale... 88 mil euros

Gareth Bale continua a ser um nome que dá pano para mangas no Real Madrid. Contratado ao Tottenham em 2013, o galês apenas apareceu a espaços neste período e os últimos tempos têm sido tudo menos famosos. Não joga desde finais de agosto pelos merengues e, até ver, não tem data de regresso aos relvados, já que os problemas físicos se acumulam e o extremo não parece dar sinais de poder estar de volta. Este ano, ao todo, tem 425 minutos disputados, com a particularidade de 232 terem sido pela seleção do País de Gales e somente 193 pelo Real Madrid, o clube que, para todos os efeitos, lhe paga os (chorudos) salários.Ora, é precisamente no ponto do salário que esta terça-feira o jornal 'AS' pegou para fazer um exercício curioso. Com um vencimento anual de 17 milhões de euros limpos, o galês já recebeu qualquer coisa como 88 mil euros por cada minuto disputado esta época. E sendo o Real Madrid também responsável pelos impostos correspondentes, a conta sobe quase ao dobro, qualquer coisa próxima dos 180 mil euros por minuto. Serão provavelmente dos minutos mais caros da história!E a verdade é que, a seis meses do final do seu contrato, provavelmente a situação pouco mudará e Bale irá deixar o Real Madrid ainda com mais prejuízo. Isto depois de em 2013 ter protagonizado na altura uma transferência em torno dos 100 milhões de euros.