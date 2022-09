Pegou na bola atrás do meio-campo e só a 'largou' na baliza: o golaço de Valverde frente ao Maiorca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Federico Valverde foi protagonista de um grande momento de futebol na goleada (4-1) do Real Madrid sobre o Maiorca. Já nos descontos da 1.ª parte, o médio uruguaio recebeu um passe de Dani Ceballos atrás do meio-campo e tirou três adversários da jogada, antes de atirar para um grande golo, que na altura restabeleceu o empate no marcador.