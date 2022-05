Peter Schmeichel: «O Real Madrid não tem o direito de estar na final da Champions»

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes dinamarquês do Manchester United e do Sporting, considerou em declarações à CBS Sport que o apuramento do Real Madrid para a final da Liga dos Campeões foi injusto."O Real Madrid não tem o direito de estar na final. Foi claramente a pior equipa nos dois jogos. A primeira oportunidade foi o primeiro golo, aos 90 minutos; o segundo golo foi a segunda ocasião e o terceiro foi a terceira oportunidade que tiveram de atirar à baliza", considerou.E prosseguiu: "O Manchester City teve controlo total, mas o estádio pode ser o 12.º jogador. Quando começou a segunda parte um lance do Vinícius incendiou o recinto e foi incrível."No entanto, o antigo guarda-redes reconheceu que os merengues mostraram grande vontade de ganhar. "Pensei que o Real Madrid ia apurar-se para a final depois do que aconteceu em Inglaterra mas o seu jogo foi muito pobre. Apenas no jogo com o Chelsea jogaram bem. Não entendo o futebol. Nunca se deve duvidar dos jogadores desta equipa. Diz-se sempre que a experiência é importante nesta competição, mas eles mostraram coração, vontade. Estes jogadores já estiveram em situações destas, viram isto outras vezes. Muitos já ganharam a Liga dos Campeões em várias ocasiões e não têm medo. Confiam uns nos outros e no treinador, foi uma loucura."