Presidente da Câmara do Rio de Janeiro atira a Javier Tebas: «Vai à merda, filho da p...»

@Tebasjavier quieres culpar a la víctima imbécil? https://t.co/4MJXYSAdlY — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 21, 2023

O caso dos insultos racistas que ontem foram dirigidos a Vinícius Júnior no jogo do Real Madrid com o Valencia, no Mestalla, está a ir além da esfera do futebol. Depois do presidente do Brasil, Lula da Silva, ter condenado o sucedido ontem à noite em Espanha, agora foi a vez do presidente da câmara do Rio de Janeiro falar sobre o tema.Eduardo Paes comentou o assunto para insultar o presidente da LaLiga, depois de Javier Tebas se ter envolvido num bate-boca com o jogador nas redes sociais a propósito do sucedido."Vai à merda, filho da p... Javier Tebas, queres culpar a vítima, imbecil?", escreveu o autarca, em espanhol, nas redes sociais, partilhando a 'explicação' que o presidente da LaLiga deixou sobre o tema no Twitter.