Puyol sobre Vinícius Jr.: «Se mudasse de atitude em alguns momentos teria mais reconhecimento»

Reconhecido por ser um verdadeiro 'gentleman' dentro e fora de campo, Carles Puyol foi esta segunda-feira convidado a comentar as recentes polémicas que têm envolvido Vinícius Júnior, avançado brasileiro do Real Madrid que tem sido alegadamente vítima de várias ofensas racistas por parte de adeptos adversários a cada jornada que passa do campeonato espanhol.



À margem da apresentação da 7.ª edição de um torneio solidário de padel em Sant Cugat del Vallès, em Barcelona, o ex-jogador assumiu que gostava de conversar com o internacional pela canarinha e explicar-lhe o seu ponto de vista sobre este tema antes de revelar a sua opinião à comunicação social do país. Ainda assim, o antigo defesa-central do Barcelona aconselhou Vinícius a tentar mudar a sua atitude durante os jogos.



"É um grandíssimo jogador, gostaria imenso de falar com ele e dizer-lhe o que penso, o que sinto e, depois de falar com ele, poderia dizer-vos o que eu penso sobre tudo isto. Se mudasse a sua atitude em alguns momentos teria certamente mais reconhecimento. Acredito que todos os jogadores devem focar-se em jogar, não estou a falar apenas de Vinícius, mas sim de todos no geral. Mas no final de tudo são muitas emoções e há muita tensão", disse, em declarações citadas pela 'Cadena SER'.