Raúl apontado como natural sucessor de Zidane nos merengues

Em Madrid já se pensa na sucessão de Zinedine Zidane e o PSG acabou por 'esclarecer' um pouco sobre o técnico que sucederá ao treinador francês. A formação francesa, que garantiu a contratação de Mauricio Pochettino, acabou por 'resolver' uma discussão que tem envolvido os merengues sobre o sucessor e agora as luzes da ribalta estão em cima de Raúl.





O mítico avançado espanhol - e figura lendária do Real Madrid - é o atual treinador do Castilla, formação secundária do Real Madrid e conquistou na época transata a UEFA Youth League, frente ao Benfica. É o preferido dos adeptos merengues mas, acima de tudo, do presidente Florentino Pérez, que hesitava entre os dois técnicos. Um mais conservador, no caso do argentino, outro mais ousado, no caso do antigo internacional espanhol.Na linha de Zidane - passado relevante como jogadores no clube, o mesmo início como treinadores, em Valdebebas e vencedores natos -, Raúl pode repetir no Real Madrid a 'fórmula Zidane'.